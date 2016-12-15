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Nvidia представила новую линейку профессиональных ускорителей Quadro

12.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На сегодняшнем мероприятии SIGGRAPH 2014 компания Nvidia представила новое поколение профессиональных видеоускорителей серии Quadro. Новая серия будет представлена пятью моделями: K420K620K2200, K4200K5200 и K6000. Стоимость новых видеоускорителей будет начинаться от $100 за простейшую модель Nvidia Quadro K420 с 1Gb памяти и более $2000 за продвинутый вариант Quadro K6000 с 12Gb памяти.

Флагманом новой линейки останется Nvidia Quadro K6000 представленная в прошлом году, она основана на процессоре GK110, лежащем в основе Nvidia Titan, GeForce GTX 780 Ti и т.д.

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