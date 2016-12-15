Nvidia представила новую линейку профессиональных ускорителей Quadro

На сегодняшнем мероприятии SIGGRAPH 2014 компания Nvidia представила новое поколение профессиональных видеоускорителей серии Quadro. Новая серия будет представлена пятью моделями: K420, K620, K2200, K4200, K5200 и K6000. Стоимость новых видеоускорителей будет начинаться от $100 за простейшую модель Nvidia Quadro K420 с 1Gb памяти и более $2000 за продвинутый вариант Quadro K6000 с 12Gb памяти.

Флагманом новой линейки останется Nvidia Quadro K6000 представленная в прошлом году, она основана на процессоре GK110, лежащем в основе Nvidia Titan, GeForce GTX 780 Ti и т.д.