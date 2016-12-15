NVIDIA представит GeForce GTX 960 в январе 2015 года

По информации ресурса SweClockers компания NVIDIA ведет подготовку к выпуску видеокарты GeForce GTX 960 в январе 2015 года. Вполне вероятно, что официально GeForce GTX 960 представят ближе к окончанию международной выставки CES 2015.

По предварительной информации в основе видеокарты будет новый графический процессор GM206 с 128 битной шиной памяти. Объём установленной памяти будет равен 2 Гб. Стоимость видеокарты будет около отметки в $200, а уровень производительности сопоставим GeForce GTX 770.