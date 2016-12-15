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Nvidia представляет бюджетную видеокарту GeForce GT 720

12.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Nvidia выпускает новую бюджетную видеокарту GeForce GT 720 на основе графического процессора GK208. Произведенный по 28 нм технологии процессор GK208 может предложить 192 унифицированных процессора CUDA, работающих с буферной памятью по 64 битной шине. Максимальный объём памяти стандарта DDR3 ограничен в размере 1Гб.

Рекомендуемые частоты для процессора составляют 797 МГц и 1,6 ГГц для памяти. Тепловыделение видеокарты GeForce GT 720 позволяет использовать пассивное охлаждение. Видеокарты GeForce GT 720 на основе GK208 нацелены на бюджетный сегмент рынка с ценой до $50.

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