Nvidia представляет бюджетную видеокарту GeForce GT 720

Компания Nvidia выпускает новую бюджетную видеокарту GeForce GT 720 на основе графического процессора GK208. Произведенный по 28 нм технологии процессор GK208 может предложить 192 унифицированных процессора CUDA, работающих с буферной памятью по 64 битной шине. Максимальный объём памяти стандарта DDR3 ограничен в размере 1Гб.

Рекомендуемые частоты для процессора составляют 797 МГц и 1,6 ГГц для памяти. Тепловыделение видеокарты GeForce GT 720 позволяет использовать пассивное охлаждение. Видеокарты GeForce GT 720 на основе GK208 нацелены на бюджетный сегмент рынка с ценой до $50.