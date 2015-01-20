NVIDIA прекращает поставки GeForce GTX 770, 780 и 780 Ti

Вслед за выпуском видеокарт NVIDIA GeForce GTX 980 и GTX 970, компания NVIDIA объявляет о прекращении поставок трех видеокарт - GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780 и GeForce GTX 770.

GeForce GTX 980 с рекомендованной стоимостью в $549 составляет серьезную внутреннюю конкуренцию GeForce GTX 780Ti и GTX 780 - новинка имеет меньшую стоимость, меньше транзисторов и чипов памяти и более простую систему питания, но при этом уровень ее производительности сопоставим. В это же время, GeForce GTX 970 по всем показателям просто "размазывает" GeForce GTX 770.

NVIDIA также объявили и о снижении цен на видеокарту GeForce GTX 760 - теперь цена этой карты начинается от 219 долларов США. Кроме всего прочего, ожидается, что GeForce 960 будет представлен уже в октябре этого года.