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Обновленная плата ASRock Z87 Extreme6/ac с адаптером беспроводной сети

01.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASRock обновляет комплектацию материнской платы ASRock Z87 Extreme6, теперь материнская плата обладает возможностью  использовать двухдиапазонный WiFi адаптер стандарта 802.11ac совмещенный с Bluetooth v4.0, который идет в комплекте.

Основой платы служит чипсет Intel Z87, плата поддерживает все процессоры поколения Haswell. Максимальный поддерживаемый объем 32 Гб, плата поддерживает разогнанные модули DDR3-2933 МГц. ASRock Z87 Extreme6/ac выполнена в форм-факторе ATX. В наличии на плате три разьема PCI Express 3.0 x16, один PCI Express 2.0 x1, один mini-PCI Express 2.0 x1 и два PCI. Для подключения накопителей доступно десять SATA 3 и один eSATA.

Помимо беспроводной сети на плате реализованы два интерфейса Gigabit Ethernet на основе чипа Intel I217V. Звуковая подсистема основана на 7.1 канальном кодеке Realtek ALC1150 с применением ОУ NE5532 с соотношением сигнал/шум SNR 115dBМатеринская плата ASRock Z87 Extreme6/ac оснащена восьмью портами USB 3.0 и шестью портами USB 2.0.

В ближайшее время новинка появится на прилавках магазинов.

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