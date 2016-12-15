OCZ Arc 100: новая серия недорогих твердотельных накопителей

Компания OCZ Storage Solutions с некоторых пор дочернее предприятие Toshiba представила линейку недорогих твердотельных накопителей Arc 100.

Новая серия SSD Arc 100 основана на 19-нм флэш-памяти компании Toshiba и контроллерах Indilinx Barefoot 3 M10. Линейная скорость чтения может достигать уровня 490 Мб/с, а записи - до 450 Мб/с. Показатели быстродействия IOPS для чтения и записи составляют 80.000 и 75.000 операций в секунду для блоков в 4Кб. Интерфейс новинок новых накопителей OCZ Arc 100 – SATA III 6 Гб/с. Поддерживается аппаратное шифрование 256-битным ключом AES.

Модельный ряд серии Arc 100 включает накопители ёмкостью 120 Гб, 240 Гб и 480 Гб, ориентировочные цены на накопители составят 75, 120 и 240 долларов США соответственно.