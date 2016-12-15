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Официальный анонс оперативной памяти Corsair Vengeance LPX и Dominator Platinum

15.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Corsair сообщает о полной доступности для покупки оперативной памяти стандарта DDR4 линеек Corsair Vengeance LPX и Dominator Platinum.

Наборы модулей Corsair Vengeance LPX и Dominator Platinum DDR4 прошли проверку у партнеров-производителей материнских плат (ASUS, ASRock, EVGA, Gigabyte и MSI) и используют новый профиль XMP 2.0 простой настройки и высокой производительности. Вся новая память оснащается пожизненной гарантией от производителя.

Новая линейка оперативной памяти Vengeance LPX спроектирована для высокой производительности и отличного разгона, при этом они оснащены низкопрофильным радиатором, а печатная плата выполнена с восьмислойным дизайном.

 

Модули доступны в различной окраске, что придётся по душе моддерам и энтузиастам игр.

Обновленная серия памяти Dominator Platinum имеет свой устоявшийся дизайн с патентованной технологией охлаждения и подсветки «DHX». Кроме того доступна технология мониторинга температуры в реальном времени Corsair Link.

 

Характеристики Vengeance LPX и Dominator Platinum DDR4:

- небуферизированная DDR4 SDRAM 288-pin DIMM

- Наборы емкостью: 8Гб (2x 4Гб), 16Гб (4x 4Гб), 32Гб (4x 8Гб), 64Гб (8x 8Гб)

- Рабочая частота: 2666 МГц, 2800 МГц, 3000 МГц

- Intel XMP 2.0 

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