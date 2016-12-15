Официальный анонс ускорителей вычислений AMD FirePro S9150 и FirePro S9050

Линейка профессиональных графических адаптеров компании AMD пополнилась специальными решениями, предназначенными для ускорения вычислений, обработки видео и других задач - видеокартами FirePro S9150 и FirePro S9050. В отличие от других видеокарт подобные специальные решения напрочь лишены интерфейсов вывода.

Заявленная пиковая производительность FirePro S9150 с одинарной точностью вычислений составляет 5,07 терафлопс, с двойной точностью — 2,53 терафлопс. Модель FirePro S9150 вооружена 16 Гб памяти типа GDDR5 с поддержкой ECC. Шина памяти — 512 бит. Пиковое потребление адаптера достигает 275 Вт. Ускоритель FirePro S9050 при вычислениях с двойной точностью выдает производительность в 0,8 терафлопс, а в случае одинарной точности — до 3,23 терафлопс. Объём памяти S9050 равен 12 Гб DDR5. Ширина шины памяти — 384 бита. Уровень TDP — 225 Вт.

По словам производителя, адаптер FirePro S9150 стал первым среди конкурирующих разработок, который при вычислениях с двойной точностью преодолел отметку в 2 терафлопс.