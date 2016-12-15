Официальный дебют двухчиповой видеокарты Nvidia GeForce GTX TITAN-Z намечен на 29 апреля

По предварительной информации 29-ого апреля компания Nvidia официально представит свою двухчиповую видеокарту Nvidia ​GeForce GTX TITAN-Z, прямого конкурента недавно анонсированной AMD Radeon R9 295X2.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX TITAN-Z создана на основе двух полноценных чипах GK110 (Kepler). Суммарно видеокарта обладает внушительным количеством CUDA-ядрами – 5760 штук, 480 текстурных и 96 растровых блоков. Общий объём памяти равен 12 Гб GDDR5 памяти.

В отличие от Radeon R9 295X2 для охлаждения которой используется гибридный кулер с СВО, GeForce GTX TITAN-Z будет использовать стандартную систему охлаждения с использованием испарительных камер, большого радиатора и одного вентилятора для обдува.

Ориентировочная цена видеокарты для рынка США - $2999 (без налогов).