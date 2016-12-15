Официальный старт продаж обновленных процессоров Intel Haswell Refresh

Компания Intel официально сняла запрет на продажу обновленных процессоров Haswell Refresh. Новые процессоры базируются на архитектуре Haswell и произведены по технологии 22 нм.

Новая линейка обновленных процессоров начинается с флагманского четырехядерного процессора Core i7-4790 с рабочей частотой 3,6 ГГц (турбо до 4,0 ГГц). Как и у предшественника Core i7- 4770, кеш третьего уровня обьемом 8 Мб, имеется встроенный контроллер двухканальной памяти DDR3, встроенная графика Intel HD 4600, контроллер PCI-e 3.0. TDP нового процессора - 84 Вт. Рекомендуемая стоимость – $315.

Характеристики и цены остальных процессоров линейки Haswell Refresh приведены ниже: