Официальный старт продаж процессоров AMD AM1

Компания AMD объявила о поступлении первых партий процессоров AM1 Athlon и Sempron в продажу по всему миру.

Новые гибридные процессоры AMD Athlon 5150/5350 и Sempron 2650/3850 относятся к платформе AM1 и обладают от двух до четырёх вычислительных ядер Jaguar с встроенной графикой поколения GCN - Radeon R3.

Размер кеша 1 Мб или 2 Мб зависит от модели, контроллер оперативной памяти поддерживает модули DDR3-1333 или DDR3-1600. Помимо этого в процессор так же встроены контроллерs USB 2.0/USB 3.0, контроллер SATA600.

Полные характеристики Athlon 5350, Athlon 5150, Sempron 3850 и Sempron 2650:

Рекомендованные цены новых процессоров соответственно равны $59, $49, $39 и $34.