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Официальный выход GeForce GTX TITAN Z в исполнении от ZOTAC

28.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ZOTAC рада представить новую двухчиповую видеокарту GeForce GTX TITAN Z. Новая ZOTAC GeForce GTX TITAN Z выводит на качественно новый уровень  впечатления от 4К гейминга и колоссальных вычислительных возможностей.

Графические процессоры Nvidia GK110, лежащие в основе видеокарты  функционируют на частоте 705 МГц, а в турборежиме могут разгоняться до 876 МГц. Набортная память объёмом 12 Гб стандарта GDDR5  будет работать на частоте 7 ГГц.

Для питания карты используется два 8pin разъема PCI-E Power, предполагаемая мощность карты – 375 Вт. Для охлаждения используется трехслотовый кулер способный отвести суммарно до 450 Вт тепла. Однако при этом для видеокарты заявляется невысокий уровень шума (36 дБА под нагрузкой), умеренная температура ( до 83 °C) и судя по всему, неплохой разгонный потенциал.

Для подключения мониторов панель вывода GeForce GTX Titan Z оснащена: Dual-Link DVI-I, Dual-Link DVI-D, HDMI и DP.

В комплекте с видеокартой идет купон на скачивание ZOTAC Splinter Cell Compilation:

  • Splinter Cell Double Agent
  • Splinter Cell Conviction
  • Splinter Cell Blacklist
  • Splinter Cell Double Agent
  • Splinter Cell Conviction
  • Splinter Cell Blacklist

Рекомендуемая стоимость новой видеокарты, установленная компанией NVIDIA - $2.999.

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