Официальный выход GeForce GTX TITAN Z в исполнении от ZOTAC

Компания ZOTAC рада представить новую двухчиповую видеокарту GeForce GTX TITAN Z. Новая ZOTAC GeForce GTX TITAN Z выводит на качественно новый уровень впечатления от 4К гейминга и колоссальных вычислительных возможностей.

Графические процессоры Nvidia GK110, лежащие в основе видеокарты функционируют на частоте 705 МГц, а в турборежиме могут разгоняться до 876 МГц. Набортная память объёмом 12 Гб стандарта GDDR5 будет работать на частоте 7 ГГц.

Для питания карты используется два 8pin разъема PCI-E Power, предполагаемая мощность карты – 375 Вт. Для охлаждения используется трехслотовый кулер способный отвести суммарно до 450 Вт тепла. Однако при этом для видеокарты заявляется невысокий уровень шума (36 дБА под нагрузкой), умеренная температура ( до 83 °C) и судя по всему, неплохой разгонный потенциал.

Для подключения мониторов панель вывода GeForce GTX Titan Z оснащена: Dual-Link DVI-I, Dual-Link DVI-D, HDMI и DP.

В комплекте с видеокартой идет купон на скачивание ZOTAC Splinter Cell Compilation:

Splinter Cell Double Agent

Splinter Cell Conviction

Splinter Cell Blacklist

Splinter Cell Double Agent

Splinter Cell Conviction

Splinter Cell Blacklist

Рекомендуемая стоимость новой видеокарты, установленная компанией NVIDIA - $2.999.