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Охлади свой компьютер системой Fractal Design Kelvin T12, S24 или S36.

10.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Fractal Design выпускает обновленную серию систем водяного охлаждения Kelvin. Окончательно доработав прошлые версии, компания представляет мощную и качественную СВО Kelvin в моделях T12, S24 и S36.

Cерия Kelvin - полноценная система водяного охлаждения открытого контура - является оптимальным выбором для тех, кому необходима расширяемая СВО из качественных комплектующих с удобством установки и обслуживания, присущим замкнутым системам. Серия СВО Kelvin позволяет модифицировать и совершенствовать систему на уровне профессионалов. 

Серия СВО Kelvin проста в установке, тиха в работе и легко расширяема. Бесшумная высокопроизводительная помпа с керамическим подшипником способна поддерживать значительное расширение системы, если вы решите дополнить её ватерблоком GPU и/или дополнительным радиатором.

Серия Kelvin собрана из компонентов, рассчитанных на высокий потенциал работы системы. Ватерблок CPU и радиатор выполнены из чистой меди для достижения максимальной производительности и жизненного цикла устройства без необходимости обслуживания. 

Универсальный и простой в использовании монтажный комплект подходит для всех современных сокетов CPU.

Рекомендуемая стоимость Kelvin T12 - $99.99, Kelvin S24 -$119.99 и Kelvin S36 - $139.99. Появление СВО на витринах магазинов запланировано на февраль 2015 года. 

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