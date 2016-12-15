Оперативная память Corsair Dominator DDR4 доступна для предзаказа

Британский ритейлер Overclockers.co.uk пополнил свой ассортимент оперативной памятью DDR4 производства Corsair серии Dominator. Доступны к покупке наборы 32 Гб и 16 Гб стоимостью от £240 до £670.

Переход оперативной памяти на новый стандарт открывает новые возможности по повышению пропускной способности. В прописанном JEDEC стандарте для DDR4 описываются модули с частотой от 1600МГц до 4266 МГц. Для новой памяти используется новый разъем - 288-pin DIMM и более низкое напряжение питания – стандарт 1,2В, для экономичных модулей 1,05В.

Пока единственной платформой с заявленной поддержкой памяти DDR4 остается платформа Intel Haswell-E.