Оперативная память G.Skill Ripjaws IV DDR4 доступна для предзаказа (фото)

Компания G.Skill рапортует о начале приёма предзаказов на покупку новой оперативной памяти стандарта DDR4 - G.Skill Ripjaws IV DDR4.

Для покупки доступно девять наборов объёмом от 16 до 32 Гб и различающихся кроме стоимости, частотой и таймингами и расцветкой. На выбор покупателя предоставлены три расцветки: красная, голубая и черная.

Варианты характеристик доступных для предзаказа приведены в таблице ниже, цена в британских фунтах стерлингов.

Начало поставок должно начаться одновременно с началом продаж комплектующих платформы Intel Haswell-E, осенью 2014 года.