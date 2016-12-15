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Оперативная память G.Skill Ripjaws IV DDR4 доступна для предзаказа (фото)

21.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания G.Skill рапортует о начале приёма предзаказов на покупку новой оперативной памяти стандарта DDR4 -  G.Skill Ripjaws IV DDR4.

 

Для покупки доступно девять наборов объёмом  от 16 до 32 Гб и различающихся кроме стоимости, частотой и таймингами и расцветкой.  На выбор покупателя предоставлены три расцветки: красная, голубая и черная.

Варианты характеристик доступных для предзаказа приведены в таблице ниже, цена в британских фунтах стерлингов.

Начало поставок должно начаться одновременно с началом продаж комплектующих платформы Intel Haswell-E, осенью 2014 года.

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