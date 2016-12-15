Опубликованы планы AMD на 2015 - прощай модульность

По информации китайского ресурса EXPReview.com, компания AMD планирует переход на новую архитектуру в 2015 году, причем будет изменен сам подход к строительству процессора от «модульной многопоточности» CMT на более традиционную «одновременную многопоточность» SMT, как было в случае процессоров AMD Deneb, Thuban и как есть ныне у Intel с процессорами Core.

Первоначально новые процессоры выйдут для серверов, для настольного сегмента ожидать новинки ранее 2016-2017 годов не стоит.

В следующем году стоит ожидать появление обновленных гибридных процессоров APU Carrizo на ядрах Excavator, представителей CMT подхода ведущего свое начало процессоров Bulldozer.

Источники связывают подобный разворот в программе разработок AMD с возвращением на роль главного разработчика микропроцессорного подразделения Джима Келлера (Jim Keller), уходившего в свое время в компанию Apple и участвовавшего в разработке мобильный процессоров Apple A4-A5X.

Будем ждать новинок от AMD !