Palit GeForce GTX 780 6Gb видеокарта для 4K-мониторов

Palit Microsystems представляет видеокарту GeForce GTX 780 с двойным объемом памяти GDDR5. Модель Palit GeForce GTX 780 JetStream 6 Gb будет оборудована трехслотовым кулером.

По аналогии с версией GTX 780 JetStream со стандартными 3 Gb памяти, новая карта получит повышенные частоты. Palit позиционирует GeForce GTX 780 6 Gb как графическое решение для игры на 4K-дисплеях.

Помимо внушительного объема буферного ОЗУ типа GDDR5, модель серии Palit JetStream будет оснащена как минимум 10 фазами питания, восемь из которых приходятся на GPU. Одноименный массивный кулер состоит из медного основания, пяти медных тепловых трубок и трех вентиляторов разного диаметра.