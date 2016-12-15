Все о компьютерах, играх и киберспорте

Palit GeForce GTX 780 6Gb видеокарта для 4K-мониторов

25.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Palit Microsystems представляет видеокарту GeForce GTX 780 с двойным объемом памяти GDDR5. Модель Palit GeForce GTX 780 JetStream 6 Gb будет оборудована трехслотовым кулером.

По аналогии с версией GTX 780 JetStream со стандартными 3 Gb памяти, новая карта получит повышенные частоты. Palit позиционирует GeForce GTX 780 6 Gb как графическое решение для игры на 4K-дисплеях. 

 

Помимо внушительного объема буферного ОЗУ типа GDDR5, модель серии Palit JetStream будет оснащена как минимум 10 фазами питания, восемь из которых приходятся на GPU. Одноименный массивный кулер состоит из медного основания, пяти медных тепловых трубок и трех вентиляторов разного диаметра.

 

Количество уникальных просмотров: 1535

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.4188 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!