Palit KalmX: новая линейка видеокарт с безвентиляторным охлаждением

Компания Palit Microsystems Ltd запускает новую линейку бесшумных видеокарт KalmX, на основе GeForce GTX 750 Ti и GTX 750.

Используя все заложенные технологии в архитектуру Nvidia Maxwell, удалось создать видеокарты с полностью пассивным охлаждением и без дополнительных разъёмов питания. Для питания новинкам достаточно того что способен выдать разъем PCI-e.

Кулер видеокарт представляет собой массивный радиатор с двумя никелированными тепловыми трубками без вентилятора, источника шума и вибрации.

О сроках появления и стоимости новых видеокарт информации пока нет.