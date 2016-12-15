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Palit KalmX: новая линейка видеокарт с безвентиляторным охлаждением

15.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Palit Microsystems Ltd запускает новую линейку бесшумных видеокарт KalmX, на основе GeForce GTX 750 Ti и GTX 750.

Используя все заложенные технологии в архитектуру Nvidia Maxwell, удалось создать видеокарты с полностью пассивным охлаждением и без дополнительных разъёмов питания.  Для питания новинкам достаточно того что способен выдать разъем PCI-e.

Кулер видеокарт представляет собой массивный радиатор с двумя никелированными тепловыми трубками без вентилятора, источника шума и вибрации.

О сроках появления и стоимости новых видеокарт информации пока нет. 

 

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