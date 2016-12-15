Парад новых плат ASRock на чипсете Intel Z97

Вслед за остальными на показ еще не анонсированных материнских плат на чипсетах Intel девятого поколения подтянулась и компания ASRock. Предварительная информация доступна о трех новых материнских платах – Z97 Extreme6, Z97 Extreme4 и Z97 E-ITX/AC.

Флагманская плата ASRock Z97 Extreme6 получила мощную 12 фазную подсистему питания процессорного сокета, два разъёма PCI-Express 3.0 (X16/X8) и один разъем PCI-Express 2.0 (X4).

Для подключения накопителей доступны десять портов SATA 6Гб/с и один формата SATA Express и два разъема M.2. Интерфейсы представлены двумя гигабитными Ethernet контроллерами от компании Intel, шестью портами USB 3.0, цифровыми видеовыходами DVI, HDMI и DisplayPort. Аудиоподсистема платы представлена фирменным звуком - Purity Sound 2.

Вторая плата ASRock Z97 Extreme4 по функционалу близка с Z97 Extreme6, ограничения коснулись меньшим количеством портов для накопителей – восемь SATA 6Гб/с плюс один формата SATA Express, а также один разъем M.2 для SSD.

Интерфейсы представлены одним гигабитным Ethernet контроллером Intel, четырьмя портами USB 3.0, цифровыми видеовыходами DVI, HDMI и аналоговым VGA. Аудиоподсистема платы представлена фирменным звуком - Purity Sound 2.

Третья плата ASRock Z97 E-ITX/AC как не трудно догадаться выполнена в формате mini ITX. В комплекте с платой идет адаптер Wi-Fi (802.11ac)/Bluetooth формата miniPCI-E. Для своих габаритов плата оснащена очень мощно - шести фазная подсистема питания процессорного сокета, разъем PCI-Express 3.0 X16, четыре порта SATA 6Гб/с и один формата SATA Express, а также один разъем M.2 для SSD. Интерфейсы представлены одним гигабитным Ethernet контроллером Intel, четырьмя портами USB 3.0, цифровыми видеовыходами DVI, HDMI и DisplayPort.