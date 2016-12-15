Партнеры Intel начали получать образцы процессоров Skylake-S

В сети появилась информация о том, что партнеры компании Intel уже начали получать образцы процессоров Skylake-S использующих новый процессорный сокет LGA 1151, который придет на смену LGA 1150. Ожидается, что процессоры на базе этой архитектуры поступят в продажу во втором квартале 2015 года наряду с новым чипсетом.

Сообщается, что Intel рассылает своим партнерам два инженерных варианта Skylake-S, оба имеют четыре ядра. Один из процессоров работает на тактовой частоте 2.3ГГц и 2.9 ГГц в режиме Turbo Boost и имеет интегрированную графику Intel GT2. В это же время, второй работает на частоте 2.2/2.4 ГГц и лишен встроенной графики. Более быстрый процессор в настоящий момент обладает уровнем TDP в 95, медленный - 80 Вт.

Кроме того, оба этих образца лишены свободного множителя и возможности разгона. Кроме того, они имеют сокет LGA 1151, который будет поддерживаться материнскими платами на базе чипсетов Intel Z170, H170, Q150 и Q170. Мы не можем считать информацию о маркировке будущих чипсетах достоверной - покажет время. Не исключено, что новые материнские платы привнесут поддержку памяти DDR4 в массовый сегмент - ведь сейчас, память нового типа является эксклюзивом платформы Intel X99.