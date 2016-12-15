Первая информация о APU AMD Carrizo выходящих в 2015 году

В планах на 2015 год у компании AMD заявлен выпуск на рынок нового поколения гибридных процессоров под кодовым именем APU Carrizo. Скорее всего для их производства будет задействован всё тот же 28-нм техпроцесс, а это значит, что для выпуска процессорных модулей новой архитектуры Excavator будет использован проверенный процесс изготовления. Скорее всего это не даст прорыва в плане снижения энергопотребления, зато можно ожидать прибавку производительности от улучшений в новой архитектуре.

Гибридные процессоры Carrizo получат до четырёх вычислительных ядер поколения Excavator с поддержкой инструкций и команд AVX2, BMI2, MOVBE и RDRAND. Интегрированное видеоядро будет отоносится к поколению GCN Volcanic Islands. Контроллер памяти будет "универсальным" - он сможет работать как с памятью стандарта DDR3, так и с новой памятью DDR4 (до 2400 МГц). В случае серверного исполнения по имени Toronto появится возможность работать с регистровой памятью.

Теперь в APU Carrizo будет встроен южный мост. Это актуально для процессоров в BGA- и AM1-исполнении. В случае встроенного моста будет обеспечена поддержка двух портов SATA-600, четырёх портов USB 3.0 и восьми портов USB 2.0, как и интерфейса для работы напрямую с флэш-картами формата SD. Дискретный мост добавит к этому дополнительные порты и новые линии PCI Express. Сам процессор Carrizo обеспечит работу по 16 линиям PCI Express 3.0, четыре из которых будут отданы для связи с дискретной системной логикой, если таковая будет использоваться. На нужды дискретной видеокарты, в случае исполнения Socket FM2+, таким образом, отдаётся один канал PCI-e x8 или два по x4. Что касается совместимости с платами, то в старых материнских платах APU Carrizo скорее всего будут работать, хотя для использования планок DDR4 плату придётся менять.