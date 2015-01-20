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Первая информация о грядущей видеокарте Nvidia GTX800

10.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Похоже, что компания Nvidia подготовила преемника архитектуры «Kepler». Это будет видеокарта GTX880 на чипе GM204 архитектуры «Maxwell». Его положение будут аналогично GK104, таким образом, косвенно подтверждается, что будет и GM210 GTX880Ti ) по аналогии с GK110 (GTX780).

Дизайн чипа будет идентичен тому, что используется в GeForce GTX 750 Ti, но с увеличенным кешом и большим количеством SMM (streaming multiprocessor Maxwell). Видеокарта будет полностью совместима с API DirectX 12. 

Предположительные характеристики GTX880:

  • Техпроцесс производства 20 нм, GM204
  • 7900000000 транзисторов
  • 3200 CUDA ядер
  • 200 блоков TMU
  • 32 блоков ROP
  • Производительность 5,7 Тфлопс (одинарной точности)
  • 256-битная шина памяти GDDR5
  • Обьем памяти 4 Гб
  • Пропускная способность памяти 238 Гб/с
  • Тактовые частоты ядра 900 МГц ( boost - 950 МГц), память 7,40 ГГц
  • Энергопотребление на уровне 230 Вт 

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