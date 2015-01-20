Первая информация о грядущей видеокарте Nvidia GTX800

Похоже, что компания Nvidia подготовила преемника архитектуры «Kepler». Это будет видеокарта GTX880 на чипе GM204 архитектуры «Maxwell». Его положение будут аналогично GK104, таким образом, косвенно подтверждается, что будет и GM210 ( GTX880Ti ? ) по аналогии с GK110 (GTX780).
Дизайн чипа будет идентичен тому, что используется в GeForce GTX 750 Ti, но с увеличенным кешом и большим количеством SMM (streaming multiprocessor Maxwell). Видеокарта будет полностью совместима с API DirectX 12.
Предположительные характеристики GTX880:
- Техпроцесс производства 20 нм, GM204
- 7900000000 транзисторов
- 3200 CUDA ядер
- 200 блоков TMU
- 32 блоков ROP
- Производительность 5,7 Тфлопс (одинарной точности)
- 256-битная шина памяти GDDR5
- Обьем памяти 4 Гб
- Пропускная способность памяти 238 Гб/с
- Тактовые частоты ядра 900 МГц ( boost - 950 МГц), память 7,40 ГГц
- Энергопотребление на уровне 230 Вт