Первая информация о грядущей видеокарте Nvidia GTX800

Похоже, что компания Nvidia подготовила преемника архитектуры «Kepler». Это будет видеокарта GTX880 на чипе GM204 архитектуры «Maxwell». Его положение будут аналогично GK104, таким образом, косвенно подтверждается, что будет и GM210 ( GTX880Ti ? ) по аналогии с GK110 (GTX780).

Дизайн чипа будет идентичен тому, что используется в GeForce GTX 750 Ti, но с увеличенным кешом и большим количеством SMM (streaming multiprocessor Maxwell). Видеокарта будет полностью совместима с API DirectX 12.

Предположительные характеристики GTX880: