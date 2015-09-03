Первая информация о материнской плате Asus Maximus VII Impact

В конце августа нас ожидает анонс одной маленькой, но очень интересной материнской платы Asus с линейки Republic of Gamers - Maximus VII Impact. Особенностями подобных плат является богатейший функционал при самых скромных габаритах форм-фактора mini-ITX. Новинка будет построена на современном чипсете компании Intel - Z97.

Плата располагает: двумя разъемами DIMM для оперативной памяти стандарта DDR3, одним разъемом PCI-e 3.0 x16, четырьмя разъемами для подключения накопителей SATA III 600 Мб/с, одним слотом M.2 PCI-e, одной колодкой USB 3.0 и сетевым контроллером 1000BASE-TX. Беспроводная связь реализована по стандарту 802.11ac. Восьмифазная подсистема питания сокета реализована на отдельной плате.

Из нововведений стоит так же отметить наличие четырёх подключаемых модулей, расширяющих функционал платы. Первый модуль под названием CoolHub придется по душе экстремальным оверклокерам. Модуль оснащается функциональными разъёмами и переключателями, например, для вентиляторов и переключателем режима LN2.

Второй модуль MPCIE Combo уже версии IV представляет собой переходник для разъема M.2 на новом интерфейсе PCI-е 2.0 x4. Третий модуль - SupremeFX Impact II продвинутое звуковое решение от инженеров Asus с качественным кодеком, аудиоконденсаторами в обвязке и выходами на 5.1 канальную систему. Четвертый модуль Impact Control II представляет собой POST индикатор с кнопкой RESET и ROGConnect.

Осталось только дождаться анонса Asus Maximus VII Impact и посмотреть на что способна подобная малютка в умелых руках)