Первая информация о NVIDIA GeForce GTX TITAN II

Всем известный пакет для тестирования системы в комплексе SiSoftware Sandra 2015, похоже, рассекретил некоторую информацию о будущем топовом продукте компании NVIDIA - GeForce GTX TITAN II. Новинка основана на чипе NVIDIA GM200, произведенном по 28нм тех. процессу,и будет иметь огромную площадь кристалла в 551 мм2.

Процессор NVIDIA GM200 относится к новейшей архитектуре "Maxwell" и состоит из 3072 CUDA-процессоров с 3Мб общего кэша третьего уровня L3. Объём установленной памяти 12Гб стандарта GDDR5, интерфейс 384 бита. Рабочая частота тестового образца составляла 1,1ГГц в нормальном режиме и 1,39ГГц режиме boost. Частота памяти составляла 6ГГц.