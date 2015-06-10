Первое фото новых материнских плат Asus серии ROG

В сети появилось первое фото трех представителей линейки ROG материнских плат компании Asus. На баннере изображены Maximus VII Hero, Maximus VII Ranger и Maximus VII Gene в формате micro-ATX. Планируется изменение ценовой политики, эти три платы теперь относятся к сегменту до 200$. Соответственно остальные платы серии ROG Formula, Extreme и Impact будут стоить более 200$.

Материнская плата Maximus VII Ranger оснащена тремя разъемами PCI-Express 3.0, два из них могут работать в режиме x8/x8 , а третий x4. Подсистема питания выполнена с использованием восьми фазного дизайна, для подключения накопителей доступно шесть SATA 6 Gb/s портов и один M.2 разъем для SSD. Периферия представлена аудикодеком SupremeFX и сетевым гигабитным интерфейсом Ethernet.

Плата Asus Maximus VII Gene богато оснащенная для формата micro-ATX , использует дизайн подсистемы питания процессора подобный используемому в Maximus VII Hero. Так же доступно 2 разъема PCI-Express 3.0 x16 и один дополнительный PCI-Express x1. Для подключения накопителей доступно шесть SATA 6 Gb/s портов и один M.2 разъем для SSD, в комплекте идет беспроводная сетевая карта стандарта 802.11 ac.

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