Все о компьютерах, играх и киберспорте

Первое фото новых материнских плат Asus серии ROG

21.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В сети появилось первое фото трех представителей линейки ROG материнских плат компании Asus. На баннере изображены Maximus VII Hero, Maximus VII Ranger и Maximus VII Gene в формате micro-ATX. Планируется изменение ценовой политики, эти три платы теперь относятся к сегменту до 200$. Соответственно остальные платы серии ROG Formula, Extreme и Impact будут стоить более 200$.

Материнская плата Maximus VII Ranger оснащена тремя разъемами PCI-Express 3.0, два из них могут работать в режиме x8/x8 , а третий x4. Подсистема питания выполнена с использованием восьми фазного дизайна, для подключения накопителей доступно шесть SATA 6 Gb/s портов и один M.2 разъем для SSD. Периферия представлена аудикодеком SupremeFX и сетевым гигабитным интерфейсом Ethernet.

Плата Asus Maximus VII Gene богато оснащенная для формата micro-ATX , использует дизайн подсистемы питания процессора подобный используемому в Maximus VII HeroТак же доступно 2 разъема PCI-Express 3.0 x16 и один дополнительный PCI-Express x1. Для подключения накопителей доступно шесть SATA 6 Gb/s портов и один M.2 разъем для SSD, в комплекте идет беспроводная сетевая карта стандарта 802.11 ac.

Новые фичи серии ROG:

  • Gamefirst III – приоритизация сетевого трафика
  • KeyBot – клавиатурные макросы
  • TrueVolt USB – стабилизация портов USB по мощности
  • LANGuard
  • SonicRadar II

Количество уникальных просмотров: 757

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5667 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!