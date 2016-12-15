Первые фотографии новых материнских плат Asus серии The Ultimate Force

Обновленная линейка материнских плат Asus TUF основанных на чипсете девятого поколения попала в объективы наших зарубежных коллег. Вся линейка состоит из трех плат: ASUS Sabertooth MARK 1, ASUS Sabertooth Z97 MARK 2 и ASUS Gryphon Z97. Новые материнские платы продолжают традиции заложенные в прошлом поколении - The Ultimate Force, их по достоинству оценят как энтузиасты и оверклокеры так и обычные пользователи.

Для материнских плат серии TUF характерно использование компонентов military grade, типа повышенной надежности и качества.

Первая плата ASUS Sabertooth MARK 1, флагман линейки оснащается фирменным экраном «TUF armor» для механической защиты. Большая часть деталей как раз и скрыта этим экраном, но теме не менее можно увидеть, что для питания цифрового 8 Phase DIGI+ VRM сокета используется 8pin разъем, так же на плате реализованы 4 порта SATA 6 Гб/с, одна колодка для USB 3.0.

Интересным моментом является наличие двух разъемов SATA Express, которые могут быть использованы для подключения SSD. Для плат расширения доступны три разъема PCI-e 3.0 x16 и три PCI-e 3.0 x1.

Вторая плата ASUS Sabertooth MARK 2 очень похожа на старшую MARK 1, единственным отличием является отсутствие разъемов SATA Express.

Компактный представитель семейства - ASUS Gryphon выполнен в формате m-ATX, тем не менее, функционально мало чем уступает старшим решениям. По-аналогии используется 8 Phase DIGI+ VRM система питания процессора, разъем для подачи питания так же 8pin. Уменьшено лишь количество разъемов для плат расширения: три PCI-e 3.0 x16 и один PCI-e 3.0 x1.

Релиз новых плат намечен на 10 мая, на всю продукцию линейки ASUS TUF предоставляется пятилетняя гарантия.