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Первые материнские платы ASUS для платформы AMD AM1 - AM1I-A и AM1M-A

18.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

В перечне продукции компании ASUS появилась пара новых материнских плат для платформы AMD AM1. Модели ASUS AM1I-A и AM1M-A разработаны в форм-факторе Mini-ITX и microATX соответственно и предназначены для создания компактных домашних мультимедийных систем, учебных и рабочих компьютеров.

ASUS AM1I-A и AM1M-A имеют по два DIMM-слота для установки в одноканальном режиме до 32 Гб DDR3-памяти, два порта SATA 6 Гбит/с для подключения накопителей, один разъем PCI Express 2.0 x16 (в режиме x4) для монтажа карты расширения, гигабитный сетевой контроллер, 8-канальный аудиокодек.

Модель ASUS AM1I-A дополнительно располагает двумя слотами PCI Express 2.0 x1. Также в ней реализована поддержка фирменного дизайна 5X Protection:

 - цифровой подсистемы питания DIGI+ VRM;
 - защитных предохранителей для нейтрализации сверхтоков и токов короткого замыкания;
 - защитных предохранителей для нейтрализации электростатических разрядов;
 - высококачественных твердотельных конденсаторов с длительным сроком службы;
 - стальной интерфейсной панели с дополнительным защитным покрытием.

 

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