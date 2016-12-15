Первые материнские платы ASUS для платформы AMD AM1 - AM1I-A и AM1M-A

В перечне продукции компании ASUS появилась пара новых материнских плат для платформы AMD AM1. Модели ASUS AM1I-A и AM1M-A разработаны в форм-факторе Mini-ITX и microATX соответственно и предназначены для создания компактных домашних мультимедийных систем, учебных и рабочих компьютеров.

ASUS AM1I-A и AM1M-A имеют по два DIMM-слота для установки в одноканальном режиме до 32 Гб DDR3-памяти, два порта SATA 6 Гбит/с для подключения накопителей, один разъем PCI Express 2.0 x16 (в режиме x4) для монтажа карты расширения, гигабитный сетевой контроллер, 8-канальный аудиокодек.

Модель ASUS AM1I-A дополнительно располагает двумя слотами PCI Express 2.0 x1. Также в ней реализована поддержка фирменного дизайна 5X Protection:

- цифровой подсистемы питания DIGI+ VRM;

- защитных предохранителей для нейтрализации сверхтоков и токов короткого замыкания;

- защитных предохранителей для нейтрализации электростатических разрядов;

- высококачественных твердотельных конденсаторов с длительным сроком службы;

- стальной интерфейсной панели с дополнительным защитным покрытием.