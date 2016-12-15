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Первые сведения о AMD Radeon R9 285

19.05.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания AMD поделилась информацией о том, что готовит приемника целому семейству видеокарт R8 280(X) на основе чипа Tahiti и имя новому чипу Tonga.

Новый чип Tonga создается в рамках «старого» 28 нм техпроцесса, но с применением новых разработок с целью снижения уровня тепловыделения при сохранении высокой производительности. Если решение Nvidia на чипе Maxwell GeForce 750Ti нацелено на младший сегмент, то в случае AMD нас ждет представитель среднего сегмента.

По предварительной информации 256-битную шину памяти и микросхемы GDDR5 с частотой 7 ГГц для сохранения сопоставимой пропускной способности с чипами Tahiti (384-бита).

Выход нового чипа намечен на август – сентябрь этого года. 

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