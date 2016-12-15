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Первые сведения о производительности NVIDIA GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970 и GeForce GTX 970M

08.09.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

На сайте Videocardz появилась информации о производительности еще не вышедших видеокарт NVIDIA GeForce GTX 980, GeForce GTX 980M, GeForce GTX 970 и GeForce GTX 970M в бенчмарке 3DMark Firestrike.

Приводиться сводная таблица сравнения, причем список видеокарт включает и SLI конфигурации из двух GeForce GTX 980 и одиночную разогнанную GeForce GTX 980 и не разогнанную GeForce GTX 970.

Видеокарта GeForce GTX 980 примерно на 10% быстрее GeForce GTX 780 Ti при меньшем энергопотреблении присущем архитектуре Maxwell.Вторая видеокарта GeForce GTX 970 показывает уровень быстродействия сравнимый с GeForce GTX 780.

Вторая таблица показывает вероятную производительность ноутбучных видеокарт GeForce GTX 980M и GeForce GTX 970M.

Если верить таблице, то SLI тандем из GeForce GTX 980M показывает умопомрачительную производительность – 18570 попугаев в профиле Performance. Производительность одиночной GeForce GTX 980M почти на 40% выше GeForce GTX 880M.  Причем и GeForce GTX 970M быстрее текущего мобильного топа GeForce GTX 880M в среднем на 10-15%.

Напомним, что официальная презентация нового поколения видеокарт GeForce 900  произойдёт 19 сентября на 24х часовом игровом марафоне GAME24.

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