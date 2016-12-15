Первые сведения о системной плате Gigabyte G1.Gaming Z97 WiFi-BK

Компания Gigabyte планирует вывести на рынок новую линейку материнских плат под названием G1.Gaming, ранее на сегмент геймеров были нацелены устройства серии G1.Sniper. Ниже представлены фотографии материнской платы Gigabyte G1.Gaming Z97 WiFi-BK, она основана на новом чипсете Intel девятого поколения и совместима с обновленными процессорами Haswell Refresh.

Подсистема питания платы выполнена с использованием восьми фазного дизайна, для подачи питания используется 8-pin EPS12V коннектор. Максимальные объём памяти DDR3 ограничен 64 Гб, при условии использования всех четырёх разъёмов. Два разъёма PCI-Express 3.0 x16 при одновременном использовании работают в режиме x8/x8. Для плат расширения доступно три PCI-Express 2.0 x1 три и два обычных PCI.

Для подключения накопителей доступно шесть портов SATA 6Гб/с и один формата SATA Express. Особое внимание уделено звуковой подсистеме – установлен аудикодек Creative Sound Core3D со сменными ОУ. В тракте звуковой карты используются специальные конденсаторы. Заявленное отношение - 115дБ.

Из дополнительных особенностей стоит отметить наличие адаптера беспроводной сети WiFi и возможность подключения радиаторов на VRM сокета к системе водяного охлаждения с помощью стандартных фитингов с резьбой G1/4.