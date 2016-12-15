Первые тесты и изображение новой видеокарты Inno3D GeForce GT 740 iChill

В сети появились первые изображения и тесты новой видеокарты Inno3D GeForce GT 740 iChill. Новинка основана на чипе NVIDIA GK107 с 384 CUDA процессорами и 128 битной шиной памяти, ранее чип применялся в видеокартах GeForce GTX 650/ GT 640.

Продукт компании Inno3D оснащен фирменный кулером iChill HerculeZ 2000 состоящим из массивного алюминиевого радиатора с двумя тепловыми трубками в основании и 100мм вентилятора для его обдува. Видеокарта оснащается видеопамятью стандарта GDDR5 объемом 1Гб работающей на частоте 5,2 ГГц.

В проведенных синтетических и игровых тестах новинка обошла на 5-15% по производительности своего родича в лице GeForce GTX 650, скорее всего из-за более высоких рабочих частот GeForce GT 740 при одинаковой конфигурации чипа.

О дате появления новинки в продаже и стоимости пока информации нет.