Phanteks представляет два процессорных кулера PH-TC12LS и PH-TC14S

Компания Phanteks представляет два новых процессорных кулера PH-TC12LS и PH-TC14S. Первый кулер Phanteks PH-TC12LS использует дизайн с горизонтальным расположением вентилятора, а второй, PH-TC14S более привычный башенный дизайн с вертикальным расположением вентилятора.

Процессорный кулер Phanteks PH-TC12LS оснащается 120мм вентилятором с регулируемой скоростью вращения крыльчатки с оборотами в пределах 500–1800 об/мин, при этом объем прокачиваемого воздуха может достигать 53,3 кубических фута в минуту при акустическом давлении не более 25 дБа.

Радиатор Phanteks PH-TC12LS состоит из основания с выходящими из него шестью тепловыми трубками и радиатора. Все металлические детали обработаны специальным черным покрытием «P.A.T.S» для исключения окисления.

Вес радиатора кулера Phanteks PH-TC12LS почти 500 грамм, стоимость - USD $40.

Второй кулер Phanteks PH-TC14S примечателен небольшой толщиной двух секций радиатора и расположенным между ними 140 мм вентилятором. Подобный дизайн исключает проблемы с установкой оперативной памяти с высокими радиаторами.

Комплектный вентилятор PH-TC14S имеет частоту вращения крыльчатки в пределах от 500 до 1600 оборотов в минуту с PWM управлением. Заявленный воздушный поток 68 кубических футов в минуту при уровне шума 25,3 дБа.

Масса кулера почти 740 г, габариты 142мм (Д)х 74мм(Ш) и 160мм(В). Рекомендуемая стоимость Phanteks PH-TC14S составляет - USD $50.