Plextor делится информацией о новой линейке SSD - M6S

Новая линейка твердотельных накопителей Plextor M6S изготовлена в форм-факторе 2.5", для подключения использует интерфейс SATA 6Гб/с. Линейка состоит из моделей емкостью 128, 256 и 512Гб. Для совместимости с ноутбуками толщина корпуса накопителей не превышает 7мм.

В основе SSD лежит контролер Marvell SS9188. Используется произведенная по 19нм нормам Toggle NAND MLC флеш-память производства Toshiba. Заявленная скорость чтения 520МБ/с, а скорость записи 440МБ/с. Производительность при работе с блоками размером 4Кб равна 94000 IOPS, записи 80000 IOPS.

Заявленное энергопотребление в режиме «глубокого сна» (DEVSLP) – 0,02 Вт. В режиме работы энергопотребление возрастает до 0,25 Вт

Прошивки для контроллеров компания Plextor пишет сама. Каждый накопитель проходит строгий контроль качества. На все продукты в новой линейке дается гарантия 3 года.