Подробности модельного ряда процессоров линейки Intel Skylake

Появилась подробная информация о линейке процессоров Intel Skylake для встраиваемых систем, ноутбуков и настольных ПК. Первыми на рынок во втором квартале 2015 года выйдут процессоры, предназначенные для использования в составе настольных ПК, они получат индекс S. Эти процессоры будут использовать сокет LGA 1151, ожидается поддержка памяти стандарта DDR4. Процессоры серии S будут единственными представителями Skylake с возможностью upgrade, все остальные вместо сокета будут использовать BGA пайку.

В настольном сегменте линейка процессоров Intel Skylake S будет иметь три основные конфигурации в зависимости от количества процессорных ядер и типа графического ядра. Младшие решения будут нести в себе два процессорных ядра и графическое ядро GT2, суммарный TDP не более 35Вт. Средний сегмент станет четырёх ядерным с аналогичной графикой GT2, максимальное энергопотребление ограничено на уровне 65 Вт. Венцом линейки станут четырех ядерные процессоры с мощной графикой GT4E и встроенной памятью eDRAM объёмом 64Мб, заявленный TDP – 95 Вт.

Интересно то, что старшие мобильные процессоры серии H, будут оснащены графикой GT4E, но с увеличенным объёмом встроенной памяти eDRAM до 128Мб. Все процессоры линейки Intel Skylake H ориентированы на использование памяти стандарта DDR4.