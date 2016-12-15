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Представлена обновленная модель Raspberry Pi: Model A+

21.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Разработчики из Raspberry Pi Foundation представили обновленную версию одноплатного компьютера Raspberry Pi - Model A+. Как и прошлая версия - Model A, новая модель основана на SoC Broadcom BCM2835 и оснащается 256Мб оперативной памяти.

Отличием же новой модели стали:

меньшие габариты Model A+:  длина всего 65 мм посравнению с 86 мм Model A

меньшее энергопотребление:

Model A+ имеет большее количество контактов  GPIO – 40 штук

вместо большого SD слота, теперь используется слот для microSD

Рекомендуемая стоимость покупки Raspberry Pi Model A+ в США составляет $20.  

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