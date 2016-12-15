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Представлены новые корпуса Aerocool серии GT-A

29.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Aerocool Advanced Technologies анонсирует новые корпуса серии GT. Концепция корпусов Aerocool GT-A форм-фактора Midi-Tower предполагает целевую аудиторию из любителей самостоятельной сборки ПК и геймеров. Ключевыми особенностями новой серии являются дизайн и эффективное охлаждение.

Корпус оснащен док станцией для 2,5 и 3,5 дюймовых накопителей, встроенным реобасом на два входа. В комплекте поставляются два 120 мм вентилятора с LED-подсветкой и частотой вращения крыльчатки 1.200 об/мин, потоком в 36,4 CFM и уровнем шума 26,5 дБ.

Максимальная длина видеокарты возможная для установки 310 мм, максимальная высота процессорного кулера – 165 мм.  Для установки накопителей плат расширения используется без винтовая система монтажа.

С сегодняшнего дня корпуса серии Aerocool GT-A предлагаются к покупке в европейских магазинах по ценам: GT-A Black Edition за €67,90 и GT-A White Edition за €69,90 .

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