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Представлены новые SSD Samsung 850 Evo с трёхбитовой памятью TLC V-NAND

10.12.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Samsung официально анонсировала выход новых твердотельных накопителей SSD, основанных на стековой флеш-памяти TLC V-NAND с трехбитовой ячейкой -  Samsung 850 Evo.

В моделях с объемом от 120Гб до 500 Гб в качестве контроллера используется двухъядерный процессор Samsung MGX, в старших моделях емкостью 1Тб используется трехъядерный Samsung MEX. Объём кэш памяти в зависимости от модели составляет 256 -1024Мб LPDDR2.  

 

Производительность новых SSD Samsung 850 EVO при работе с блоками размером 4Кб составляет 94-98 тыс. IOPS (операций ввода-вывода) при чтении и 88-90 тыс. IOPS при записи. Для подключения к ПК используется интерфейс SATA3 600Мбит/сек.

На все устройства компанией Samsung устанавливается гарантия в 5 лет. Стоимость твердотельных накопителей стартует от $100 за 120Гб версию, $150 за 250Гб, $270 за 500Гб и $500 за версию объемом 1Тб. 

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