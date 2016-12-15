Предварительные характеристики двухчиповой видеокарты AMD Radeon R9 295 X2

По информации сайта wccftech.com компания AMD представит свой ответ Nvidia Titan Z в лице двухчипового "Vesuvius" под именем Radeon R9 295 X2 на мероприятии, назначенном на 8 апреля. К сожалению, пока нет официальной информации о характеристиках будущего флагмана AMD, но кое-какую информацию все же можно получить.

Radeon R9 295 X2 "Vesuvius" будет представлять собой плату с двумя чипами Hawaii, предположительно в том варианте, что используется в Radeon 290. Таким образом, Radeon R9 295 X2 будет обладать 2*2560 потоковыми процессорами, раздельной памятью суммарным объёмом 8 Гб. В качестве системы охлаждения будет использован гибридный кулер, подобный применённому в видеокарте Asus ROG Ares II.

Цена на флагманский продукт будет установлена в размере 1499$, что на 500$ больше стоимости предыдущей двухчиповой видеокарты AMD Radeon HD 7990.