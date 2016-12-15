Прибавление в семействе MSI GAMING, теперь в mATX и Mini-ITX формате

Компания MSI представляет новые игровые материнские платы серии GAMING, основанные на чипсете Intel B85 - MSI B85M GAMING и MSI B85I GAMING.

Наследуя фамильные черты линейки MSI GAMING, новые материнские платы формата microATX и Mini-ITX обладают всеми присущими, семейству особенностями - USB Audio Power, Killer LAN, Audio Boost. Используются комплектующие соответсвующие стандарту Military Class 4, что обеспечит надежную и бесперебойную работу материнских плат.

Технология USB Audio Power реализована специально для качественного питания внешних устройств, притязательных к его качеству, например внешних звуковых карт - DAC. О цене и сроке выхода новых материнских плат, пока информации нет.