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Прибавление в семействе MSI GAMING, теперь в mATX и Mini-ITX формате

31.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания MSI представляет новые игровые материнские платы серии GAMING, основанные на чипсете Intel B85 - MSI B85M GAMING и MSI B85I GAMING

Наследуя фамильные черты линейки MSI GAMING, новые материнские платы формата microATX и Mini-ITX обладают всеми присущими, семейству особенностями - USB Audio Power, Killer LAN, Audio Boost. Используются комплектующие соответсвующие стандарту Military Class 4, что обеспечит надежную и бесперебойную работу материнских плат.

Технология USB Audio Power реализована специально для качественного питания внешних устройств, притязательных к его качеству, например внешних звуковых карт - DAC. О цене и сроке выхода новых материнских плат, пока информации нет. 

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