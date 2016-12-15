Причины переноса выпуска NVIDIA GeForce GTX Titan Z.

Известный ресурс videocardz.com поделился интересными фотографиями, возможно, объясняющими причину переноса выпуска компанией NVIDIA своего двухпроцессорного флагмана GeForce GTX Titan Z на неопределенный срок.

На первой фотографии как это принято в обзорах видеокарта GeForce GTX Titan Z с снятой системой охлаждения. Так же можно увидеть панель видеовыходов.

Следующая фотография показывает результаты тестирования GeForce GTX Titan Z в сравнении с другими видеокартами, к сожалению неизвестно что из себя представлял тестовый стенд, но, тем не менее, некоторую информацию можно получить:

В итоге получается, что при двукратной разнице в стоимости видеокарт GeForce GTX Titan Z и AMD Radeon R9 295X2, последний не то что не отстает, но во многих из тестов даже опережает флагман Nvidia.

Уровень энергопотребления GeForce GTX Titan Z зафиксирован на уровне 618 Вт что всего на 33 Вт меньше чем у спарки 780 TI SLI. Температурный режим ядер GeForce GTX Titan Z получился достаточно напряженным: простой 30°/31°С, под нагрузкой 82°/79° С. Все такие применение закрытых СВО на видеокартах с таким TDP более чем оправданный шаг.

После заявления о стоимости и производительности GeForce GTX Titan Z будет чрезвычайно плохо для имиджа компании получить продукт не соответвующий заявленному. 1:0 в пользу AMD)