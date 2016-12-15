Процессор Intel Core i7-4790K будет представлен 11 мая

По данным сайта WCCFTech, во втором квартале 2014 года компания Intel представит обновленную архитектуру Haswell Refresh и новую системную логику Z97. Процессор Intel Core i7-4790K будет официально представлен 11 мая.

В новых процессорах будет изменена термопаста и применена новая упаковка (крышка) . Это напрямую должно отразится на разгонном потенциале.

Обновлено:

Intel Core i7-4790K известный также как Devil's Canyon будет представлен в рамках выставки Computex 2014, проходящей в начале июня в Тайване. В розничную продажу он должен будет поступить 25 июня 2014 года. Полные характеристики процессора уже известны.