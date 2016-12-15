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Процессор Intel Core i7-4790K будет представлен 11 мая

26.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

По данным сайта WCCFTech, во втором квартале 2014 года компания Intel представит обновленную архитектуру Haswell Refresh и новую системную логику Z97. Процессор Intel Core i7-4790K будет официально представлен 11 мая.

В новых процессорах будет изменена термопаста и применена новая упаковка (крышка) . Это напрямую должно отразится на разгонном потенциале. 

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Intel Core i7-4790K известный также как Devil's Canyon будет представлен в рамках выставки Computex 2014, проходящей в начале июня в Тайване. В розничную продажу он должен будет поступить 25 июня 2014 года. Полные характеристики процессора уже известны.

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