Процессорная СВО Zalman Reserator 3 MAX Dual

Южнокорейская компания Zalman представляет новую необслуживаемую полностью готовую к использованию систему водяного охлаждения для процессора - Reserator 3 MAX Dual.

Устройство состоит из водоблока совмещенного с помпой, сделанного из меди, а также двойного медного радиатора, вся его поверхность никелирована. Размеры водоблока с помпой составляют 70x85x37мм, а радиатора: 276x122x73мм, вес равен 1426 грамм.

Для обдува радиатора используется два 120мм вентилятора с синей светодиодной (LED) подсветкой. Скорость вращения крыльчатки вентилятора лежит в диапазоне от 1000 до 2300 оборотов в минуту. Управление вентилятором осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (PWM).

Цена и сроки поступления в продажу СВО Zalman Reserator 3 MAX Dual пока неизвестны.