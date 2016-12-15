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Процессоры AMD AM1 замечены в прайс-листах

17.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Европейские магазины начали прием предварительных заказов на гибридные процессоры (SoC) Kabini для настольной платформы AMD AM1. По предварительным данным четырехъядерные Athlon 5350 (2,05 ГГц), Athlon 5150 (1,6 ГГц), Sempron 3850 (1,3 ГГц) и двухъядерный Sempron 2650 (1,45 ГГц) стоят от €50, €41, €32 и €28 соответственно.

Чипы AM1 основаны на вычислительных ядрах Jaguar, кэш-памяти второго уровня объемом 1-2 МБ, графической подсистеме Radeon HD 8000 (128 шейдеров GCN) и одноканальном контроллере оперативной памяти DDR3.

Тепловой пакет каждого из процессоров составляет 25 Вт. В простое системы активируется энергосберегающая технология Cool'n'Quiet.

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