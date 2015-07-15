Процессоры Intel Core "Skylake" будут использовать чипсеты Intel 100-ой серии

Компания Intel ответила на один из горячих вопросов о том, что будет с настольными чипсетами Intel после 9-ой серии. В частности, многих интересует дальнейшая маркировка будущих чипсетов. По крайней мере сейчас Intel имеет следующий ответ - будущие чипсеты будут относиться к 100-ой серии. Также, как и наборы логики последних поколений, будущие чипсеты Intel 100 Series будут иметь одну микросхему PCH в различных её вариациях и набором функционала.

Процессоры Skylake для настольных систем будут использовать дизайн LGA, варианты с ультра-низким уровнем энергопотребления будут использовать BGA-упаковку. Будущие чипсеты получат поддержку новых модулей беспроводных сетей, в том числе и LTE, новый сетевой контроллер Jacksonville, и новый контроллер Thunderbolt - Alpine Ridge. Новая платформа, скорее всего, увидит свет ближе к началу лета 2015 года и скорее всего принесет поддержку памяти типа DDR4 в массовый настольный сегмент.