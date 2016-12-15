Процессоры Intel Devils Canyon появятся в продаже в начале июня

Компания Intel официально подтвердила, что новые процессоры Intel Devil’s Canyon будут представлены 2 июня. Новые материнские платы на логике Intel девятого поколения, а также обновленные процессоры Intel Haswell Refresh будут представлены немного раньше 11 мая.

Про отличия обновлённых процессоров Haswell Refresh мы уже писали, основном это повышенная тактовая частота на от 100 до 200 МГц.

Процессоры для энтузиастов и оверклокеров Intel Devil’s Canyon будут иметь новую упаковку тепло распределительной крышки, новый термоинтерфейс. По предварительным данным в линейке Intel Devil’s Canyon будет три процессора IntelCore i7-4790K, Intel Core i5-4690K и двухъядерный Pentium так же с разблокированным множителем.