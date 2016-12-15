Raijintek предлагает кулер для видеокарт Morpheus

Молодая компания Raijintek производитель систем охлаждения для ПК представила универсальный кулер для видеокарт Morpheus. Новинка представляет собой массивный радиатор, состоящий из массива из 129 алюминиевых пластин, с медным основанием с выходящими из него в два уровня двенадцатью тепловыми трубками, вся поверхность радиатора никелирована.

В продажу модель поступит без вентиляторов, но в комплекте присутствуют специальные скобы для их крепления. Так же в комплект добавлены комплект радиаторы для элементов питания и микросхем памяти.

Размеры Raijintek Morpheus равны 254 x 98 x 44 мм, масса кулера - 515 грамм.

Raijintek Morpheus совместим с видеокартами AMD Radeon R9 290X, R9 290, R9 270X, R9 270, HD 7870, HD 7850 и Nvidia GeForce GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760, GTX 680, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti, GTX 650.