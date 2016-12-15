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Raijintek предлагает кулер для видеокарт Morpheus

25.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Молодая компания Raijintek производитель систем охлаждения для ПК представила универсальный кулер для видеокарт Morpheus. Новинка представляет собой массивный радиатор, состоящий из массива из 129 алюминиевых пластин, с медным основанием с выходящими из него в два уровня двенадцатью тепловыми трубками, вся поверхность радиатора никелирована.

В продажу модель поступит без вентиляторов, но в комплекте присутствуют специальные скобы для их крепления. Так же в комплект добавлены комплект радиаторы для элементов питания и микросхем памяти.

Размеры Raijintek Morpheus равны 254 x 98 x 44 мм, масса кулера - 515 грамм.

Raijintek Morpheus совместим с видеокартами AMD Radeon R9 290X, R9 290, R9 270X, R9 270, HD 7870, HD 7850 и Nvidia GeForce GTX 780 Ti, GTX 780, GTX 770, GTX 760, GTX 680, GTX 660 Ti, GTX 660, GTX 650 Ti, GTX 650. 

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