Расширение линейки процессоров для планшетов серии Intel Atom Z3700

Компания Intel на этой неделе расширила линейку тремя новыми чипами серии Atom. Новый старший процессор Atom Z3785 получил более мощное графическое ядро в сравнении с прошлым топом Z3775, вычислительная часть процессора осталась без изменений. Номинальная частота нового процессора 1,49ГГц, в режиме турбо – 2,41ГГц. У предшественника Z3775 1,46ГГц и 2,39ГГц соответственно.

Две оставшиеся модели Atom Z3736F и Z3736G имеют с предшественниками (Atom Z3735F и Z3735G) одинаковые номинальные частоты – 1,33 ГГц, а вот частота в режиме турбо отличается вместо 1,83 ГГц теперь 2,13Ггц. Данное повышение частот должно положительно сказаться на производительности недорогих планшетов построенных на базе этих процессоров.

Все процессоры Atom Z3700 представляют собой систему-на-кристалле (SOC). В ее основе лежат 4 процессорных ядра построенных на архитектуре Silvermont с 2 Мб кэша второго уровня L2 и одно- или двух - канальным контроллером памяти стандарта DDR3.