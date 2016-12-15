Результаты теста нового водоблока Alphacool для видеокарт

Компания Alphacool International GmbH рассказывает о тестах своего нового продукта – неназванного прототипа водоблока на видеокарте Sapphire 280x.

Прототип водяного охлаждения для видеокарты помимо водоблока состоит из массивного радиатора, закрывающего все важные элементы (память, система питания) на лицевой стороне.

Тыловая часто карты так же защищается и охлаждается алюминиевым радиатором. Тестовая версия не имеет покраски, варианты для рынка будут выполнены из черного анодированного алюминия.

Тестовый стенд Alphacool TestLab представляет собой достаточно скромный набор стандартных комплектующих СВО:

CPU Cooled - Alphacool CPU Block

GPU Cooled - 280x Custom Coooler

Alphacool 240 ST Radiator (30mm thick)

Alphacool D5 Bay Res and Pump

Для сравнения используется видеокарта с родным стоковым кулером. Температура в помещении во время теста 20°С.

Как видно из графиков водоблок Alphacool с радиатором удерживает температуру графического процессора на уровне 50°С, а подсистемы питания в приемлемых 70°С под нагрузкой.