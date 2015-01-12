Самые быстрые SSD в ассортименте Plextor - M6e PCIe

Компания Plextor добавила на свой сайт описание новой линейки твердотельных накопителей исполненных в виде платы PCI-e - M6e, предназначенных для домашнего использования.

На первый взгляд новое устройство представляет собой накопитель формата M.2 установленный в плату переходник с интерфейсом PCI-e 2.0 x 4. В ассортименте Plextor официально накопителей формата M.2 пока нет, но судя по всему анонс не за горами.

Новые SSD совместимы со всеми современными ПК и ОС. Габариты устройства 180.98x121.04x22.39 мм, вес 72 грамма. Plextor обеспечивает свои накопители гарантией в 5 лет. Стоимость новых накопителей пока неизвестна.