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Sapphire представила видеокарту с заводским разгоном Radeon R9 270X Black Diamond Edition

23.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Sapphire продолжает насыщать рынок новыми видеокартами в middle сегменте, на этот раз была представлена Radeon R9 270X Black Diamond Edition. Ее особенностями стали – высокий заводской разгон, отборная элементная база и фирменный кулер Tri-X.

Видеокарта основана на чипе AMD Radeon R9 270X,частота работы графического процессора повышена до 1100МГц.  Объём памяти стандарта GDDR5 равен 2 Гб, её рабочая частота так же подверглась разгону до 6ГГц. По традиции при монтаже плат Sapphire использует твердотельные конденсаторы и фирменные катушки индуктивности (дроссели) Black Diamond. Использование качественных комплектующих должно положительно отразиться на надежности видеокарты.

 За охлаждение отвечает фирменный кулер Sapphire Tri-X. Радиатор кулера алюминиевый, его пронзают несколько медных 10мм тепловых трубок. Обдувает радиатор три вентилятора с регулируемой частотой вращения. Обратная сторона карты защищена backplate – это повышает механическую прочность карты и помогает отвести некоторое количество тепла с ее тыла.     

К дополнительным особенностям карты можно так же отнести: две микросхемы биос с переключателем и оригинальную подсветку кулера.

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